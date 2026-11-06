OpNet Wholesale Castle Tour e il futuro delle telecomunicazioni

Bevilacqua, 6 nov. (askanews) - II Wholesale Castle Tour 2026 fa tappa al Castello di Bevilacqua, in provincia di Verona, per il secondo appuntamento di un percorso dedicato all'evoluzione del mercato delle telecomunicazioni.

Al centro della giornata le trasformazioni del settore tra innovazione tecnologica, nuove infrastrutture e servizi sempre più integrati. Main sponsor OpNet, la società del Gruppo WindTre. In un mercato in cui la semplice disponibilità della rete non basta più, diventano fondamentali la qualità delle prestazioni, la continuità del servizio, la rapidità di attivazione e la capacità di rispondere alle esigenze dei territori.

Le parole di Marco Ferreri, key account manager OpNet: "Come wholesale enabler, OpNet mette a disposizione di realtà come HAL Service uno stack tecnologico completo, che integra rete, soluzioni fixed e wireless e competenze specialistiche. Questo consente agli operatori di accelerare lo sviluppo della propria offerta, rispondendo in modo efficace alle esigenze dei clienti business e consumer con servizi affidabili, flessibili e competitivi".

Un altro fronte strategico è quello del mobile, protagonista di nuove opportunità di mercato.

L'intervista a Dejvi Dashi, key account manager OpNet: "Il mercato mobile, pur essendo maturo, continua a offrire importanti opportunità di crescita per gli operatori capaci di costruire proposte distintive e rilevanti. Oggi è possibile valorizzare il mobile come leva strategica, sviluppando brand e offerte con una propria identità, indipendentemente da logiche di convergenza. SY Mobile ne è un esempio concreto: un progetto che dimostra come la connettività mobile possa diventare il cuore di una proposition riconoscibile, competitiva e vicina alle esigenze di specifici segmenti di mercato".

II mobile dunque non rappresenta più soltanto una connessione, ma diventa uno strumento per ampliare l'offerta, fidelizzare i clienti e accompagnarli verso ulteriori servizi digitali. II Wholesale Castle Tour si conferma così un laboratorio itinerante di confronto e innovazione, capace di mettere in relazione la dimensione nazionale delle infrastrutture con le necessità concrete dei territori