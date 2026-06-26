Operazione pulizia e differenziazione rifiuti a Torre del Lago

Torre del Lago Puccini, 26 giu. (askanews) - Quaranta volontari, palette acchiappa rifiuti, sacchi per la raccolta e un obiettivo preciso: ripulire la pineta e la spiaggia di Torre del Lago dai rifiuti abbandonati. È stata questa la tappa viareggina di Green Like a KIWI, l'iniziativa di sostenibilità ambientale promossa da KIWI Vapor. Armati di palette e sacchi, i volontari hanno raccolto e differenziato più di 170 chilogrammi di rifiuti.

Un modo per passare dalle parole ai fatti e, come afferma Marco Giampaolo, Media & Communication Manager di KIWI Vapor: "Si tratta appunto di giornate di clean up in cui riuniamo la community KIWI a raccogliere rifiuti all'interno delle spiagge e anche dei parchi. L'abbiamo già fatto a marzo a Milano. Abbiamo raccolto più di 100 chili di rifiuti e più di 40 volontari sono stati coinvolti. L'iniziativa "Green Like a KIWI" si inserisce all'interno di un altro progetto, ossia T-Collect di Logista Italia di cui siamo partner da oltre due anni."

KIWI fa parte del progetto T-Collect di Logista Italia per favorire lo smaltimento sostenibile delle sigarette elettroniche esauste. I prodotti, infatti, potranno essere smaltiti nei vari punti raccolta.

D' affiancare i volontari di KIWI nella ripulitura della spiaggia di Torre Del Lago c'è anche Piantando, società Benefit e B Corp impegnata in progetti a impatto ambientale, che ha certificato e tracciato ogni chilogrammo raccolto, garantendo così piena trasparenza e misurazione dell'impatto ambientale generato.

A entrare nel dettaglio Michela Turri, Marketing Manager di Piantando: "Siamo qui con Plastipool che è uno dei progetti di Piantando, società benefit certificata B Corp che si occupa di progetti a impatto ambientale e sociale in Italia e all'estero. In Italia con Plastipool abbiamo dato vita a questa rete di associazioni attiva in tutta Italia, in tutte le regioni, in tutte le città e soprattutto in tutti gli ecosistemi. Siamo una rete proprio perché non solo organizziamo clean up ma poi elenchiamo ogni singolo kg raccolto, un modo per mappare l'impegno di centinaia di volontari che dedicano il proprio tempo a fare la differenza dove le amministrazioni locali non intervengono con la speranza che un clean up dopo l'altro si possa davvero iniziare a fare la differenza e che magari ci sia sempre più attenzione, sorveglianza e impegno da parte di tutti i cittadini."

Un'iniziativa che coinvolge cittadini, associazioni e istituzioni nella speranza di rafforzare l'impegno delle amministrazioni affinché la tutela dell'ambiente diventi un elemento sempre più centrale nelle politiche del territorio.