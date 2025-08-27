ULTIME NOTIZIE 27 AGOSTO 2025

Operazione delle truppe israeliane nella zona di Jabalia a Gaza

Gaza City, 27 ago. (askanews) - L'esercito israeliano ha pubblicato un video che mostra quelle che definisce operazioni condotte dalle sue truppe nella zona di Jabalia, a nord della città di Gaza, nella parte settentrionale della Striscia. Le Idf (Forze di Difesa israeliane) hanno annunciato la creazione di un nuovo battaglione dei genieri sotto la Brigata Givati, che ha già preso parte ai combattimenti a Jabalia, nel nord di Gaza. Il 607esimo Battaglione "Mapatz" è stato creato sulla base delle indicazione ricavate durante il conflitto, con l'esercito che ha sottolineato la necessità di forze di genieri dedicate a livello di brigata per supportare le operazioni di fanteria, smantellare le infrastrutture delle organizzazioni fondamentaliste islamiche e garantire la mobilità delle truppe.

