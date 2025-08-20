ULTIME NOTIZIE 20 AGOSTO 2025

Operazione del Ros, arrestati a Ibiza tre latitanti italiani

Roma, 20 ago. (askanews) - I carabinieri del Ros, insieme al personale della polizia spagnola, hanno localizzato e arrestato ad Ibiza 3 latitanti italiani colpiti da mandato di arresto europeo. A conclusione di un'articolata attività investigativa internazionale il Gip di Roma aveva emesso l'ordine per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso. I tre sono gravemente indiziati di essere elementi di spicco di un'organizzazione criminale di matrice 'ndranghetista dedita al narcotraffico, con base a Roma ed operante sul territorio nazionale ed estero. L'operazione "Anemone" ha già portato all'arresto di 24 indagati tra l'Italia e l'Albania.

