Foggia, 23 nov. (askanews) - Prestavano denaro illegalmente con un tasso usurario anche superiore al 2.000%. Nella provincia di Foggia una vasta operazione della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari condotta dalla DIA ha portato a 22 provvedimenti di custodia cautelare (14 in carcere e 8 agli arresti domiciliari) e al sequestro di beni per oltre 3 milioni di euro. In manette soggetti appartenenti e contigui alla Società Foggiana ritenuti responsabili di usura e estorsione continuata aggravata dal metodo mafioso, in danno di un imprenditore agricolo della provincia.