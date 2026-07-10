OpenAI presenta ChatGPT Work, l'agente AI che "lavora per te"

Milano, 10 lug. (askanews) - OpenAi ha lanciato il suo agente di intelligenza artificiale ChatGPT Work, pensato per un uso professionale, con l'obiettivo di dare accesso a chi lavora a tutte le potenzialità di strumenti di programmazione, con la facilità con cui si parla con un chatbot.

"Ora chatgpt passa da darti risposte a fare il lavoro per te, connettendo tutte le tue applicazioni", spiega lo sviluppatore Dominic Kundel presentando la novità, che si basa su Chatgpt 5.6, l'ultimo modello, lanciato contestualmente dopo il via libera del governo Usa. L'uscita era stata infatti rinviata per timori legati alla sicurezza nazionale.

ChatGPT Work è una risposta diretta a Claude Cowork, di Anthropic, in grado di pianificare ed eseguire autonomamente attività articolate. Dopo quello dei consumatori, il mercato su cui puntare è quello delle aziende e dei professionisti, con l'AI agentica nuovo terreno di sfida fra le aziende tech di intelligenza artificiale.