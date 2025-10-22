ULTIME NOTIZIE 22 OTTOBRE 2025

OpenAI lancia Atlas, il primo browser con ChatGpt

Milano, 22 ott. (askanews) - OpenAI ha lanciato il primo browser basato su ChatGPT. Si chiama Atlas ed è destinato a dare una ulteriore scossa al settore delle ricerche online, prima dominato da Google, e già rivoluzionato dalla nascita di ChatGPT.

Il browser è al momento disponibile gratuitamente per macOS, ma alcune funzioni avanzate sono a pagamento, sui computer Apple, ma secondo quanto annunciato da OpenAi sono in arrivo anche le versioni per Windows, iOs (mobile Apple) e Android.

Atlas non darà un elenco di siti ma una risposta discorsiva e complessiva che riunisce le ricerche fatte, con la possibilità di accedere comunque a schede più classiche di raccolta link o immagini. Il browser può ricordare le ricerche fatte, un'opzione che l'utente può rimuovere, richiamarle e contestualizzarle: quindi ad esempio si possono recuperare e riunire offerte di lavoro cercate giorni prima e verificare le ultime novità dei settori per prepararsi ai colloqui.

L'Ai è dunque il nuovo campo di battaglia per le ricerche online, con Google che ha implementato le funzioni di Gemini in Chrome. I risultati sul campo e la soddisfazione degli utenti decideranno il vincitore.

