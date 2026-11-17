Menlo Park (California), 17 nov. (askanews) - Anche OpenAI arriverà in Borsa, ma Sam Altman non dice quando. L'amministratore delegato della società che ha creato ChatGPT ne ha parlato durante una conferenza in California, mentre la concorrente Anthropic, sviluppatrice di Claude, debutta a Wall Street.
"Prima o poi ci quoteremo in Borsa" anche se " credo che essere una società quotata comporti svantaggi concreti". Altman pensa soprattutto alle decisioni sulla sicurezza dell'intelligenza artificiale, più facili da prendere per una società privata. La quotazione, d'altro canto, permetterebbe anche ai piccoli investitori di acquistare azioni OpenAI.
In ogni caso, Altman non teme che Anthropic, arrivando prima a Wall Street, possa sottrarre investitori alla sua azienda. Secondo il numero 1 di Open Ai, negli ultimi anni c'è stata più richiesta di investire nelle società dell'IA di quante azioni queste fossero disposte a vendere.