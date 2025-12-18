ULTIME NOTIZIE 18 DICEMBRE 2025

Open Arms, Salvini dopo assoluzione: stanotte ho dormito bene

Casalecchio di Reno (Bo), 18 dic. (askanews) - "Ieri ero abbastanza teso, perché quando c'è di mezzo la tua libertà personale non è un discorso politico e dover spiegare a tua figlia e tuo figlio che il papà rischia di andare in galera perché sopra i 4 anni c'è la galera, non ci sono i lavori socialmente utili. Era qualcosa che non mi lasciava dormire tranquilla. Stanotte ho dormito bene". Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine di un'iniziativa Anas a Casalecchio, commentando l'assoluzione definitiva nel caso Open Arms.

"Io ho ancora un anno e mezzo per chiudere tantissimi cantieri che abbiamo aperto e stiamo portando avanti. Noi abbiamo le Olimpiadi fra meno di due mesi - ha proseguito Salvini -. Sono determinato a far partire i cantieri del Ponte sullo Stretto, a portare avanti la Tav, il Brennero, l'alta velocità. Quindi nel prossimo anno e mezzo ho un'agenda abbastanza piena".

"Voteranno gli italiani e poi decideranno gli italiani se tornare ad avere le politiche che attuai da ministro dell'Interno e qualcosa di utile al paese o no - ha concluso il leader della Lega -. Al di là della forma, posso dire che ieri ero abbastanza teso".

