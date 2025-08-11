Open Arms: il veliero Astral soccorre 51 persone partite dalla Tunisia

Roma, 11 ago. (askanews) - Sono 51 le persone provenienti da Guinea Conakry, Costa d'Avorio, Sierra Leone, Mali e Burkina Faso, che nel corso della serata del 10 agosto sono state soccorse nel Mediterraneo Centrale dal veliero Astral della ONG Open Arms, durante la sua 120esima missione. Erano partiti da Sfax, in Tunisia, lo scorso 6 agosto con un'imbarcazione di metallo. Al momento del soccorso, l'avaria dell'imbarcazione e l'altezza crescente delle onde, riferisce Open Arms, ha reso "necessario e impellente il trasferimento dei 51 naufraghi sul veliero Astral che al momento sta navigando verso il porto di Lampedusa".

Tra loro anche 21 minori: 3 bambini piccoli di circa 6/7 mesi (una femmina e due maschi); e 18 minori non accompagnati. Tra gli adulti, 19 uomini e 11 donne, di cui due incinte di 4 e 5 mesi. Secondo il referto redatto dal medico di bordo del veliero Astral: le persone presentavano disidratazione, vertigini e ipotermia generalmente percepita. Molti di loro hanno anche eritemi e ustioni nella zona inguinale a causa della benzina mista a acqua di mare.

Gli operatori umanitari di Open Arms denunciano come "si stanno riscontrando nuovamente molte partenze dalla Tunisia su imbarcazioni precarie come nel caso di quella di ferro su cui viaggiavano le 51 persone soccorse ieri sera. Sono tantissimi inoltre i minori non accompagnati e bambini di pochi mesi." Il veliero Astral nelle 24 ore precedenti aveva già operato un soccorso di 40 persone che viaggiavano su una simile imbarcazione.