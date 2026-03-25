Onu, Turk: crisi nel Golfo estremamente pericolosa e imprevedibile

New York, 25 mar. (askanews) - Riunione d'urgenza a Ginevra del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite sulle operazioni iraniane nel Golfo. In videocollegamento da New York, l'Alto commissario Onu per i diritti umani Volker Turk avverte che la situazione è "estremamente pericolosa e imprevedibile" e che il conflitto rischia di allargarsi ben oltre la regione.

"La situazione è estremamente pericolosa e imprevedibile e ha gettato l'intera regione nel caos, colpendo Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Giordania e oltre. Dall'inizio delle ostilità - afferma Turk - l'Iran ha lanciato un gran numero di droni e missili contro basi militari, aree residenziali e infrastrutture energetiche in questi Stati del Golfo e in Giordania. Gli attacchi e le intercettazioni hanno provocato terribili sofferenze ai civili, con decine di morti e feriti".

"Un conflitto - prosegue l'Alto commissario - non è mai qualcosa di ordinario, ma questo ha una capacità senza precedenti di trascinare altri Paesi oltre i confini e su scala globale. Dinamiche complesse possono innescare in qualsiasi momento nuove crisi nazionali, regionali o mondiali, con conseguenze drammatiche per i civili e per le popolazioni ovunque".

"Non possiamo tornare alla guerra come strumento delle relazioni internazionali. Mentre alcuni Stati potenti cercano di indebolire il sistema multilaterale, abbiamo bisogno che gli altri, la grande maggioranza, lo difendano", conclude il diplomatico.