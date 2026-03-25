ULTIME NOTIZIE 25 MARZO 2026

Onu, Turk: crisi nel Golfo estremamente pericolosa e imprevedibile

New York, 25 mar. (askanews) - Riunione d'urgenza a Ginevra del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite sulle operazioni iraniane nel Golfo. In videocollegamento da New York, l'Alto commissario Onu per i diritti umani Volker Turk avverte che la situazione è "estremamente pericolosa e imprevedibile" e che il conflitto rischia di allargarsi ben oltre la regione.

"La situazione è estremamente pericolosa e imprevedibile e ha gettato l'intera regione nel caos, colpendo Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Giordania e oltre. Dall'inizio delle ostilità - afferma Turk - l'Iran ha lanciato un gran numero di droni e missili contro basi militari, aree residenziali e infrastrutture energetiche in questi Stati del Golfo e in Giordania. Gli attacchi e le intercettazioni hanno provocato terribili sofferenze ai civili, con decine di morti e feriti".

"Un conflitto - prosegue l'Alto commissario - non è mai qualcosa di ordinario, ma questo ha una capacità senza precedenti di trascinare altri Paesi oltre i confini e su scala globale. Dinamiche complesse possono innescare in qualsiasi momento nuove crisi nazionali, regionali o mondiali, con conseguenze drammatiche per i civili e per le popolazioni ovunque".

"Non possiamo tornare alla guerra come strumento delle relazioni internazionali. Mentre alcuni Stati potenti cercano di indebolire il sistema multilaterale, abbiamo bisogno che gli altri, la grande maggioranza, lo difendano", conclude il diplomatico.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi