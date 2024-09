Onu, Tajani: in partenza per NY, Italia sarà protagonista

Milano, 21 set. (askanews) - "Siamo in partenza per New York, dove si svolgerà la settimana delle Nazioni Unite", annuncia il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in un messaggio video, dove spiega: "L'Italia presiederà i due G7 dei ministri degli esteri. Affronteremo il tema dell'energia in uno. In un altro affronteremo i temi più scottanti della politica internazionale,la guerra in Ucraina, la guerra in Medio Oriente e la crisi in Venezuela. L'Italia sarà ancora una volta protagonista. Con un messaggio di pace, difendendo il diritto dell'Ucraina alla propria indipendenza, lavorando per che si possa raggiungere un cessato di fuoco in Medio Oriente e per ripristinare la democrazia in Venezuela", ha aggiunto.

Tajani in partenza per la 79esima Sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, prenderà parte agli appuntamenti della High Level Week 2024, accompagnando la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni.

La 79esima sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite segna una pietra miliare cruciale nello sforzo globale per accelerare i progressi verso i 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile.