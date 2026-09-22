Onu, proteste fuori da Palazzo di Vetro contro il governo iraniano

New York, 22 set. (askanews) - Bandiere iraniane, slogan, cartelli con scritte come "no alla dittatura" e foto di Maryam Rajavi, presidente del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, storico gruppo di opposizione in esilio: così un gruppo di cittadini iraniani-americani hanno protestato davanti alla sede delle Nazioni Unite a New York contro l'attuale governo iraniano, in occasione dell'81esima Assemblea generale dell'ONU.
Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian dovrebbe intervenire all'Assemblea mercoledì 23 settembre. Pezeshkian sarà la più alta autorità iraniana a mettere piede sul suolo statunitense dall'inizio della guerra in Medio Oriente, scoppiata a fine febbraio con gli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro l'Iran.