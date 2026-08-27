ULTIME NOTIZIE 27 AGOSTO 2026

Onu: per combattere epidemia di Ebola serve più di 1 mld di dollari

Onu, 27 ago. (askanews) - Il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha lanciato un appello a sostegno del pacchetto di aiuti per combattere l'epidemia di Ebola, che continua a diffondersi nella Repubblica Democratica del Congo (RDC). "Senza finanziamenti aggiuntivi, le operazioni vitali si troveranno a corto di fondi proprio quando avranno bisogno di espandersi", ha dichiarato ai giornalisti durante una conferenza stampa. Per finanziare completamente il piano mancano 1,1 miliardi di dollari.

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