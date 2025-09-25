Onu, Meloni: architettura non all'altezza, serve riforma profonda

New York, 25 set. (askanews) - "L'architettura delle Nazioni Unite che abbiamo costruito 80 anni fa è all'altezza delle sfide che la nostra epoca ci impone oggi? Non lo è e il multilateralismo, il dialogo, la diplomazia senza istituzioni che funzionano come dovrebbero sono parole vuote. Dobbiamo riconoscere i nostri limiti, dobbiamo riconoscere che è necessaria e urgente una riforma profonda delle Nazioni Unite, una riforma non ideologica ma pragmatica e realista che rispetti la sovranità delle nazioni con soluzioni condivise. Abbiamo bisogno di un'istituzione agile ed efficiente in grado di rispondere velocemente alle crisi, trasparente nella missione, trasparente nei costi, capace di ridurre al minimo la burocrazia, gli sprechi, le duplicazioni: il Palazzo di Vetro deve essere anche una casa di vetro". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all'Assemblea generale dell'Onu a New York.

"La riforma che ha in mente l'Italia a partire dal Consiglio di sicurezza - ha detto ancora - deve rispettare i principi di uguaglianza, democraticità, rappresentatività, responsabilità: non servono nuove gerarchie, non servono nuovi seggi permanenti semplicemente perché non risolverebbero la paralisi decisionale che ha minato la credibilità di questa istituzione. Siamo aperti a discutere la riforma senza alcun pregiudizio anche in forza delle proposte che sono state avanzate dal gruppo 'Uniting for consensus' ma vogliamo una riforma che serva a rappresentare meglio tutti non a rappresentare di più alcuni".