ULTIME NOTIZIE 07 AGOSTO 2026

Onu: Kiev e Mosca cessino attacchi contro civili

Milano, 7 ago. (askanews) - Il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antònio Guterres, ha esortato Russia e Ucraina a cessare gli attacchi contro le aree civili, dove decine di persone hanno perso la vita. I due Paesi hanno intensificato i raid aerei, secondo una dichiarazione letta alla stampa dal suo portavoce Farhan Haq. "Quest'ultima serie di attacchi segue un allarmante schema di intensificazione degli attacchi contro le aree popolate. Gli attacchi contro i civili e le infrastrutture civili costituiscono una chiara violazione del diritto umanitario e devono cessare immediatamente", ha affermato Farhan Haq.

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