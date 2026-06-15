Onu: in Sudan oltre 1.000 uccisi dai droni nei primi 5 mesi del 2026

Ginevra (Svizzera) 15 giu. (askanews) - Secondo Volker Turk, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, più di 1.000 civili sono stati uccisi da attacchi di droni nei primi cinque mesi del 2026 nel Sudan devastato dalla guerra civile

Intervenendo alla 62esima sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, Turk ha detto che "l'orribile conflitto si è ampliato e intensificato, caratterizzato da un forte aumento dell'uso della guerra con i droni". "Tra gennaio e maggio 2026, il nostro ufficio ha documentato più di 1.000 civili uccisi da attacchi di droni, lo stupro e la violenza sessuale dilagano" ha dichiarato.