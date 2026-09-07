Onu: IA avanzata potrebbe essere un rischio esistenziale per l'umanità

Milano, 7 set. (askanews) - L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani avverte dell'urgente necessità di sviluppare una governance per l'intelligenza artificiale, affermando che l'IA avanzata "potrebbe rappresentare un rischio esistenziale per l'umanità". "Un'IA che sfugge al suo ambiente di test o ricatta gli sviluppatori per impedirne la disattivazione è troppo potente", ha avvertito Volker T rk all'apertura della 63a sessione del Consiglio per i Diritti Umani a Ginevra, chiedendo "solide garanzie in materia di sicurezza dell'IA prima che sia troppo tardi".