Onu, Guterres: meno clamore e meno paure sull'Intelligenza Artificiale

New Delhi, 20 feb. (askanews) - Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, chiede "meno clamore e meno paure" attorno all'intelligenza artificiale e invita a trasformare il controllo umano in una "realtà tecnica".

Intervenendo al vertice mondiale sull'IA nella capitale indiana, Guterres ha evidenziato che l'innovazione corre più veloce della capacità collettiva di comprenderla e governarla. Ha quindi annunciato la creazione di una commissione Onu sul "controllo umano" dell'IA, composta da 40 scienziati internazionali, con l'obiettivo di valutare gli effetti reali della tecnologia su economie e società.

"Stiamo correndo verso l'ignoto - dice Guterres - L'innovazione nell'IA avanza alla velocità della luce e supera la nostra capacità collettiva di comprenderla pienamente, e ancor più di governarla". "La scienza informa, ma sono gli esseri umani a decidere. Il nostro obiettivo è fare del controllo umano una realtà tecnica, non uno slogan. Questo richiede una supervisione umana significativa in ogni decisione ad alto impatto, che si tratti di giustizia, sanità o credito".

"Una governance guidata dalla scienza - prosegue il segretario generale - non è un freno al progresso. È un acceleratore di soluzioni. È un modo per rendere il progresso più sicuro, più equo e più ampiamente condiviso. Ci aiuta a individuare dove l'IA può fare il maggior bene, nel minor tempo possibile". "Il messaggio è semplice: meno hype, meno paure, più fatti e prove. Guidati dalla scienza, possiamo trasformare l'IA da fonte di incertezza in un motore affidabile per gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Costruiamo un futuro - conclude Guterres - in cui le politiche siano intelligenti quanto la tecnologia che cercano di guidare".