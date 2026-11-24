Bridgetown (Barbados), 24 nov. (askanews) - Il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, ha invitato la comunità internazionale a dotarsi, entro un anno, di un meccanismo volto a limitare i rischi legati all'intelligenza artificiale, in occasione di una conferenza sul tema che si è svolta a Barbados, nei Caraibi.

"Esorto gli Stati membri a coordinare i propri sforzi e a sviluppare, entro il prossimo anno, un quadro multilaterale per la gestione dei rischi legati all'intelligenza artificiale che sia inclusivo a livello globale e basato su principi, sostenuto da un meccanismo di supervisione indipendente e credibile", ha affermato Guterres, che lascerà l'incarico a fine anno.

"È quindi evidente che le istituzioni debbano essere riformate per adattarsi alle realtà del mondo odierno. E questo vale per l'ONU, vale per l'architettura finanziaria internazionale, vale per il sistema commerciale mondiale. Vale per tutti gli aspetti della governance di cui disponiamo", ha aggiunto.