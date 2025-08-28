Onu, Guterres condanna "l'infinito catalogo di orrori a Gaza"

New York, 28 ago. (askanews) - Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha condannato "l'infinito catalogo di orrori" a Gaza, chiedendo di assumersi le proprie responsabilità e mettendo in guardia da potenziali crimini di guerra.

"Abbiamo assistito ad altri attacchi israeliani inaccettabili, incluso quello avvenuto all'inizio di questa settimana all'ospedale Nasser di Khan Younis. Un attacco è stato seguito da un altro, uccidendo civili, tra cui personale medico e giornalisti che stavano svolgendo il loro lavoro essenziale. Il tutto sotto gli occhi del mondo. So che molti dei giornalisti qui presenti, insieme a noi, hanno perso cari colleghi. Questi attacchi fanno parte di un catalogo infinito di orrori. Bisogna assumersi le proprie responsabilità", ha dichiarato Guterres ai giornalisti presso le Nazioni Unite.

"Gaza è piena di macerie, piena di cadaveri e piena di esempi di quelle che potrebbero essere gravi violazioni del diritto internazionale. Gli ostaggi presi da Hamas e altri gruppi devono essere rilasciati e il trattamento atroce che sono stati costretti a subire deve cessare. I civili devono essere protetti. Diciamolo chiaramente: i livelli di morte e distruzione a Gaza non hanno eguali negli ultimi tempi. La carestia non è più una possibilità incombente: è una catastrofe attuale", ha aggiunto.