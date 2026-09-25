ULTIME NOTIZIE 25 SETTEMBRE 2026

Onu: condanniamo gli attacchi degli Houthi contro l'Arabia Saudita

Milano, 25 set. (askanews) - Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite condanna l'intensificarsi degli attacchi contro l'Arabia Saudita da parte dei ribelli yemeniti Houthi, in una rara dimostrazione di unità da parte del massimo organo dell'Onu. "I membri del Consiglio di Sicurezza hanno condannato con la massima fermezza i continui attacchi degli Houthi contro il Regno dell'Arabia Saudita, inclusi quelli che hanno colpito infrastrutture civili ed energetiche e che hanno causato il ferimento di civili, tra cui donne e bambini", ha dichiarato il presidente di turno del Consiglio, l'ambasciatore francese all'Onu Jerome Bonnafont, nel corso della lettura di una dichiarazione congiunta.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi