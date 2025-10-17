Onu: ci vorrà tempo per porre fine alla carestia a Gaza

Milano, 17 ott. (askanews) - Le Nazioni Unite hanno avvertito che ci vorrà tempo per porre fine alla carestia nella Striscia di Gaza, esortando all'apertura di tutti i valichi di frontiera per "inondare Gaza di cibo". La portavoce del Programma alimentare mondiale Abeer Etefa afferma che occorre maggiore capacità per controllare e smistare i camion che trasportano grano e generi alimentari. Aggiunge che la riapertura dei valichi settentrionali come Erez e Zikim è fondamentale per raggiungere le comunità isolate da settimane.