Onu agli Usa: stop agli attacchi usa contro presunte navi della droga

Milano, 31 ott. (askanews) - Le Nazioni Unite hanno esortato gli Stati Uniti a porre fine agli attacchi contro navi nei Caraibi e nel Pacifico orientale che presumibilmente trasportano trafficanti di droga e a prevenire "esecuzioni extragiudiziali". Gli Stati Uniti, affermano, devono adottare tutte le misure necessarie per prevenire "esecuzioni extragiudiziali" delle persone a bordo delle imbarcazioni. Gli attacchi statunitensi nei Caraibi e nel Pacifico delle ultime settimane hanno ucciso almeno 62 persone a bordo di imbarcazioni che, secondo Washington, trasportavano droga. I familiari e i governi delle vittime hanno affermato che alcuni di loro erano pescatori.

