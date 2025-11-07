Ong CFK Africa: serve un rinnovato impegno contro l'Aids

Milano, 7 nov. (askanews) - Jeffrey Okoro, Chief Executive Officer di CFK Africa, un'organizzazione internazionale no-profit che supporta i giovani nei quartieri disagiati in Africa attraverso iniziative integrate di salute e leadership, afferma che a livello nazionale, il Kenya ha registrato un aumento delle nuove infezioni da HIV. E sebbene il più recente farmaco per la prevenzione e il trattamento dell'HIV, il Lenacapavir, che sarà disponibile nei paesi a basso reddito, potrebbe avere un impatto trasformativo, il costo delle iniezioni rimane elevato per alcune popolazioni, compresa quelle del Kenya.

L'inclusione del Kenya tra i primi nove paesi scelti per la distribuzione del Lenacapavir entro gennaio 2026 è un incoraggiante passo avanti. Ma può darci una istantanea della situazione?

"La situazione attuale in Kenya è un tasso di infezione da Hiv del 3,3%, e una popolazione totale di 1,3 milioni di persone positive. L'alto tasso di infezione si riscontra soprattutto tra i giovani. E le ragazze sono colpite in modo sproporzionato. E questo è vero soprattutto nelle comunità a basso reddito, come a Kibera e simili, dove lavoriamo. Dopo gli attuali tagli ai finanziamenti, c'è stata un'esasperazione del tasso di infezione da HIV e questo ha avuto un impatto sulla prevenzione. Quindi, come Paese, ovviamente, la possibilità per noi di avere potenzialmente accesso a questo farmaco, a disposizione delle persone che vivono in aree di estrema povertà e non possono permetterselo, cambierà le carte in tavola".

Cosa sta facendo la vostra ONG in questo senso?

"Attualmente, come organizzazione, forniamo assistenza e trattamenti, il che significa che abbiamo una struttura sanitaria - Tabitha Medical Clinic, situata nel cuore di Kibera - che supporta i pazienti affetti da HIV e tubercolosi. Attualmente abbiamo 1.400 pazienti nella nostra struttura sanitaria che assumono farmaci antiretrovirali, ma ricevono anche consulenza e supporto attraverso il nostro programma sanitario comunitario".

E di cosa avete bisogno per il futuro?

"Un rinnovato impegno nella lotta e nell'affrontare l'HIV e l'AIDS, semplicemente perché, dall'inizio del COVID, abbiamo visto una riduzione negli sforzi contro l'HIV e l'AIDS. Quindi, quando parliamo di un aumento delle infezioni tra i giovani, è perché il rigore nel garantire che i giovani ricevano informazioni, acquisiscano conoscenze sull'HIV e l'AIDS è stato in un certo senso trascurato. Abbiamo bisogno di sistemi sanitari rafforzati. Quindi, un sistema sanitario universale funzionante è davvero importante. Dobbiamo davvero rafforzare la determinazione della comunità nell'accettare queste nuove opportunità di ottenere questo nuovo farmaco, perché se non viene ben comunicato, ancora una volta, alla comunità, diventa un po' difficile cercare di favorirne l'adozione".

Intervista di Cristina Giuliano

Montaggio Linda Verzani

Immagini CFK Africa, askanews, internet