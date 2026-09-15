ULTIME NOTIZIE 15 SETTEMBRE 2026

"One Piece" alla Milan Games Week & Cartoomics con Emily Rudd e Taz Skylar

Milano, 15 set. (askanews) - "One Piece" sbarca alla Milan Games Week & Cartoomics con Emily Rudd e Taz Skylar: i Nami e Sanji della serie live action Netflix tratta dal manga cult di Eiichiro Oda sono stati annunciati fra ospiti di questa edizione e saranno presenti per tutti e tre i giorni di manifestazione nei padiglioni della fiera, che si svolge dal 27 al 29 novembre Fiera Milano (Rho).

Fra le altre novità, oltre a grandi del fumetto già annunciati in precedenza come John Romita Jr, tanti nomi che piacciono agli appassionati di videogame: fra gli altri ci saranno Steven Ogg, l'attore di The Walking dead che ha prestato voce e movenze a Trevor Philips di Grand Theft Auto V, Christopher Judge, il Kratos in God of War (2018) e God of War Ragnar k.

Mentre da "Resident Evil: Requiem", ad Angela Sant'Albano, interprete di Grace Ashcroft, si aggiunge Emma Rose Creaner, interprete di Emily. Infine, dal cast di Baldur's Gate III arrivano Amelia Tyler (voce narrante) e Tim Downie, voce e volto del mago Gale Dekarios.

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