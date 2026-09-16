One Night Summer Hits, da Sanremo a Cento: chiuso il percorso estivo

Cento, 16 set. (askanews) - Si è chiusa a Cento la seconda edizione del One Night Summer Hits, il format nato a Sanremo, e che dopo cinque tappe nella Città dei Fiori, ha concluso il suo percorso estivo in provincia di Ferrara. Una serata che ha fatto registrare la presenza di circa 10mila persone, tra piazza del Guercino dove si svolgeva l'evento, piazza della Rocca attrezzata con un maxi-schermo e nelle vie del centro. Lo spettacolo è stato condotto da Manila Nazzaro e ha visto come ospite principale Sarah Toscano, sul palco poi sono saliti anche gli artisti Gianluca Amoruso, Cara e Cecille.

"È stato un grande onore e un grande piacere - ha detto Edoardo Accorsi, sindaco del Comune di Cento - per la nostra città, la città di Cento, ospitare la serata finale di One Night Summer Hits. Ospitare Sarah Toscano qui nella nostra meravigliosa piazza, un grande lavoro di squadra tra il Comune di Cento, il Comune di Sanremo, le produzioni, Giuseppe Grande, veramente molto bello poter portare ospiti di questa importanza".

L'edizione 2026 ha superato le 30mila presenze complessive, mentre sul fronte digitale i contenuti legati al format hanno raggiunto circa 3 milioni di contatti sui social. "Stiamo crescendo anno dopo anno - ha aggiunto Giuseppe Grande, direttore del One Night Summer Hits - con una programmazione fatta di grandi artisti e buona musica. Il pubblico ci sta premiando ed è bello vedere tantissimi giovani in piazza. Vedere proprio le piazze così gremite a partire dalle cinque tappe di Sanremo a questa finale ultima di Cento ci dà veramente grande soddisfazione".

Il One Night Summer Hits è nato a Sanremo, dove l'amministrazione comunale ha puntato sul format con l'obiettivo di ampliare la proposta degli eventi estivi, avvicinare il pubblico più giovane e contribuire alla capacità attrattiva della città. "Sono state cinque tappe a Sanremo ricche di energia, musica - ha concluso Alessandro Sindoni, assessore al Turismo di Sanremo - con esibizioni live di alto profilo che hanno fatto divertire ed emozionare il pubblico dai giovanissimi agli adulti, tra le cose che mi hanno più colpito e gratificato vedere a tanta gente, tante persone giunte da fuori Sanremo per assistere al One Eye Summer Hits".

In due anni l'evento ha puntato sulle esibizioni live, sulla presenza di artisti conosciuti dal pubblico più giovane e sulla capacità di trasformare ogni appuntamento in un evento attrattivo.