ULTIME NOTIZIE 04 MARZO 2026

On. Patriarca (FI): prevenzione premessa necessaria

Roma, 4 mar. (askanews) - "Dopo l'interruzione legata al periodo pandemico abbiamo recuperato una cultura della prevenzione. Intercettare una patologia in fase precoce significa ridurre ospedalizzazioni e costi, ma anche migliorare la qualità della vita di pazienti e famiglie. Non si deve considerare solo la spesa immediata, bensì il risparmio nel medio-lungo periodo" . Lo ha detto Anna Rita Patriarca, componente della Commissione Affari Sociali della Camera, intervenendo a The Watcher Talk Salute, format di Urania News. La prevenzione deve entrare in modo strutturale nei percorsi di cura, nei Lea e nel Piano nazionale della cronicità, puntando su screening, presa in carico continuativa e utilizzo appropriato dell'innovazione tecnologica, dal fascicolo sanitario elettronico ai sistemi di alert . Patriarca ha inoltre richiamato la necessità di un coordinamento stabile tra i diversi livelli assistenziali: "Occorre un dialogo sistemico tra medici di medicina generale, specialisti ambulatoriali e strutture ospedaliere, supportato da sistemi informativi interoperabili. La sfida è garantire omogeneità dei Pdta su tutto il territorio nazionale e continuità assistenziale reale: chi viene dimesso deve poter contare su un'assistenza immediata. I vuoti assistenziali gravano su pazienti, famiglie e sistema. Senza una sanità territoriale efficace, anche gli screening rischiano di restare interventi isolati ", ha concluso.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi