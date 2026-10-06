Oms: rischio moderato Siberia, molto basso per Europa dopo caso peste

Ginevra, 6 ott. (askanews) - L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha affermato di aver avviato verifiche presso le autorità russe in seguito al decesso di una tecnica di laboratorio dell'Istituto per la lotta alla peste nella regione di Irkutsk, in Siberia.

"La valutazione iniziale dei rischi effettuata dall'OMS, basata sulle informazioni disponibili, indica che il rischio è da moderato a basso per Irkutsk, basso per la Federazione Russa nel suo complesso e molto basso per la regione europea", ha dichiarato un portavoce dell'OMS, Christian Lindmeier, durante un briefing con la stampa a Ginevra.