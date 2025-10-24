Oms: è il momento che l'Europa si prenda cura dell'Europa

Milano, 24 ott. (askanews) - Di fronte alla disinformazione e ai conflitti, "è tempo che l'Europa si prenda cura dell'Europa" nonostante le difficoltà finanziarie, avverte Hans Kluge, direttore europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), pochi giorni prima di riunire i funzionari sanitari dei 53 paesi della sua regione. Kluge riconosce di trovarsi di fronte a una sfida, poiché "la maggior parte dei nostri programmi è stata finanziata da Usaid e dagli Stati Uniti". Da quando è entrato in carica, Donald Trump ha tagliato gli aiuti internazionali e chiuso Usaid.