ULTIME NOTIZIE 05 SETTEMBRE 2025

Oms: a Gaza si muore di fame, Israele fermi questa catastrofe

Ginevra, 5 set. (askanews) - Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità ha chiesto a Israele di mettere fine alla "catastrofe" che sta uccidendo la popolazione di Gaza per fame, dove almeno 370 persone sono morte di malnutrizione dall'inizio della guerra. "Si tratta di una catastrofe che Israele avrebbe potuto prevenire e che potrebbe fermare in qualsiasi momento", ha dichiarato Tedros Adhanom Ghebreyesus ai giornalisti dalla sede dell'Oms a Ginevra, aggiungendo che "la fame della popolazione di Gaza non renderà Israele più sicuro, né faciliterà il rilascio degli ostaggi".

ESTERI
1
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi