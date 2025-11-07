Omoda & Jaecoo lancia nuovi modelli e ibrido con 900 km autonomia

Milano, 7 nov. (askanews) - Omoda & Jaecoo, brand della cinese Chery, amplia la gamma nel segmento dei crossover e suv compatti (4,5 metri circa), con la Omoda 5 Shs-H full hybrid e la Jaecoo 5 in versione benzina e 100% elettrica. La full hybrid di Jaecoo arriverà invece nel primo trimestre 2026.

Protagonista delle presentazione stampa a Carmignano, in Toscana, la tecnologia Shs-H che debutta in Italia sulla Omoda 5: 224 cavalli, motore 1.5 ciclo Miller, due unità elettriche una delle quali dedicata alla ricarica della batteria da 1,8 kW per un funzionamento sempre ottimale. Il risultato è un'autonomia superiore ai 900 chilometri con un consumo indicativo di 20 km con un litro.

La Jaecoo 5 in fase di lancio è disponibile nelle due alimentazioni benzina 1.6 da 147 CV ed elettrica (bev) da 211 CV con batteria 61 kWh, con funzioni come l'alimentazione esterna (V2L), aggiornamenti over the air (Ota) e il bagagliaio anteriore (frunk).

Due gli allestimenti - Pure e Premium - con interni digitali, doppio display e Adas evoluti. I prezzi di lancio con rottamazione partono da 22.900 euro per Omoda 5 Shs-H e da 24.500 per Jaecoo 5 benzina. In Italia Omoda & Jaecoo ha raggiunto a ottobre una quota dell'1,5% con oltre 11 mila consegne da inizio anno.