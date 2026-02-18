Omicidio Lione, evacuata sede partito di Mélenchon per allarme bomba

Roma, 18 feb. (askanews) - A Parigi la sede principale de La France Insoumise (LFI), il partito di sinistra radicale guidato da Jean-Luc Melénchon, è stata brevemente evacuata a causa di un allarme bomba. Il livello dello scontro politico in Francia resta altissimo, il giorno dopo l'arresto di diverse persone, almeno 5, sospettate di avere partecipato al pestaggio mortale dell'attivista di destra Quentin Deranque a Lione: tra di loro c'è Jacques-Élie Favrot, assistente parlamentare di un deputato de La France Insoumise Raphael Arnault, che è anche fondatore del collettivo antifascista lionese Jeune Garde, organizzazione sciolta dal governo nel giugno 2025.

"La France Insoumise, come ho già detto più volte, non ha alcuna responsabilità nei drammatici fatti avvenuti giovedì (12 febbraio, ndr) a Lione - ha dichiarato Manuel Bompard, coordinatore de la France insoumise - Quindi chiedo che ora si smetta con queste accuse, perché come abbiamo visto questa mattina e come vediamo da diversi giorni, queste accuse hanno poi delle conseguenze e portano un certo numero di militanti estremamente pericolosi a proferire minacce, intimidazioni, attacchi alla sede e ai locali".

Quentin Deranque, 23 anni, è morto dopo aver riportato una grave lesione cerebrale quando è stato aggredito da almeno sei persone a margine di una manifestazione di estrema destra contro un politico di sinistra che interveniva in un'università di Lione.

"Ascoltate, da giovedì sera avete una quindicina di sedi parlamentari della France insoumise, sedi elettorali che sono state talvolta attaccate, talvolta imbrattate con scritte e talvolta con vetri rotti. Ci sono candidati e candidate de La France insoumise alle elezioni comunali che hanno visto, come è successo ad esempio nella Seine-Saint-Denis, le loro abitazioni private imbrattate con scritte. Ci sono militanti de La France insoumise che sono stati minacciati per strada da militanti di estrema destra".

Martedì il parlamento francese ha osservato un minuto di silenzio per ricordare il giovane studente di estrema destra ucciso.