Omicidio Kirk, Procura chiede pena di morte per Tyler Robinson

Provo (Utah), 16 set. (askanews) - La Procura della contea di Utah chiederà la pena capitale nei confronti di Tyler Robinson, 22 anni, accusato di essere l'omicida dell'influencer dell'ultradestra Charlie Kirk: lo ha annunciato il procuratore Jeff Gray.

Tra i numerosi capi di imputazione che verranno avanzati nei suoi confronti vi è infatti quella relativa all'omicidio aggravato, che prevede la pena capitale.

Robinson, che resterà in custodia senza cauzione - è rimasto in silenzio davanti agli inquirenti ma aveva confessato l'omicidio ad alcuni amici online. La prossima udienza è stata fissata al 29 settembre. Il governo e la Casa Bianca intanto stanno valutando una stretta sui "gruppi di sinistra" con accuse di terrorismo.

