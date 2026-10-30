Omicidio Kennedy, un'opera inedita di Gerald Laing al MAUTO

Torino, 30 ott. (askanews) - Dell'omicidio di John Kennedy abbiamo visto di tutto, dal cinema all'arte. Ma il MAUTO di Torino, nella mostra dedicata all'artista britannico Gerald Laing, presenta invece un quadro che ancora non conoscevamo, dedicato proprio all'auto su cui il presidente è morto. Ce lo ha presentato Elena Geuna, curatrice della mostra "Full Speed"."È l'omaggio che l'artista ha reso a JFK il 22 novembre del 1963 - ci ha spiegato - quando è stato ucciso. È l'unica opera in cui lui ha usato i puntini colorati, ma i puntini colorati questa volta ci fanno riflettere, perché JFK se ne è già andato, è un quadro politico, è un quadro molto emotivo ed emozionale e la cosa straordinaria è che una parte della Lincoln Convertible esce dal quadro e quindi che cosa diventa? Diventa un'urna funeraria".

Lo stile è Pop, i colori sono vivaci, ma il messaggio è a suo modo sconvolgente, è il fissare con un'estetica imprevista uno dei grandi buchi neri della storia, non solo degli Stati Uniti. E questi elementi ne hanno fatto un'opera non facile da trattare. "È riuscito in così poco - ha aggiunto Elena Geuna - a rendere una tragedia politica di vasta, vastissima importanza al punto che questo quadro non è mai stato esposto per trent'anni perché gli americani non erano pronti a vederlo ed è stato esposto a partire dagli anni Novanta".

La mostra poi presenta altri lavori di Laing, tutti ispirati al tema dei motori e della velocità. Ma l'immagine della macchina di JFK, una volta entrata nella testa, non se ne va più.