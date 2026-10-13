Omc Med Energy, a Ravenna il tavolo dell'energia nel Mediterraneo

Ravenna, 13 ott. (askanews) - In un mondo sempre più polarizzato il Mediterraneo torna al centro della partita energetica. E Ravenna si prepara a esserne ancora una volta il tavolo comune: dal 13 al 15 aprile 2027 il Pala De André ospita la diciottesima edizione di Omc Med Energy. "E' un luogo ideale, un luogo perfetto che ormai si ripete - spiega Francesca Zarri, presidente di Omc Med Energy -: questa è la diciottesima edizione dove i ministri del Nord Africa, quindi della sponda sud del Mediterraneo, i nostri rappresentanti istituzionali, ma l'industria si trovano e, diciamo, francamente discutono e trovano quelle che sono le soluzioni. Il titolo di quest'anno di Omc è Connecting the Med: Solutions to navigate energy complexity. Mai come oggi c'è bisogno di uno spazio di discussione e di pragmatismo".

A sei mesi dal via, i numeri ci sono già: quasi seimila metri quadrati di esposizione confermati, oltre 300 aziende, una quarantina di nuovi espositori. Nel 2025 le delegazioni arrivavano da 30 Paesi, l'obiettivo è superarle. E la città gioca le sue carte. "Ravenna è convinta di poter svolgere un ruolo all'interno del Mediterraneo e anche per tutto il resto del paese, sia con la presenza di un porto che è in una fase di trasformazione e ammodernamento, sia dal punto di vista energetico - dice il sindaco Alessandro Barattoni -. Omc rappresenta l'opportunità di discutere sia di energia che di infrastrutture portuali nello stesso momento. Noi crediamo che da qui possa partire una nuova strategia che tiene insieme autonomia strategica, sostenibilità ambientale e crescita per tutto il paese".

Il programma segue la mappa delle connessioni: geopolitica e decarbonizzazione, la finanza delle infrastrutture con la Banca europea per gli investimenti e Goldman Sachs, i porti come hub energetici, il trasporto marittimo con Msc. Fino alla novità: Amazon Web Services e il fondo emiratino Mgx al tavolo dell'energia. "Il tema dei data center è il grande tema, una nuova grande ondata - ricorda la presidente di Omc Med Energy -: non possiamo pensare a un Mediterraneo che non sia protagonista anche di questo. E i data center non tanto come data center in sé, ma come elementi importanti all'interno delle infrastrutture energetiche, sia come elementi passivi che come elementi attivi. Avremo tutta una giornata, la terza giornata del 15, proprio di discussioni sia a livello internazionale che con un occhio alla realtà del Nord Italia, che si caratterizza per essere una delle zone europee dove il supercalcolo e l'intelligenza artificiale hanno la loro maggiore evoluzione".

Da Ravenna, un ponte tra le due sponde del Mediterraneo nel segno dell'energia.