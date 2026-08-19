Oltre cento furti all'aeroporto di Malpensa, arrestate dieci donne

Milano, 19 ago. (askanews) - Rubavano con estrema rapidità portafogli, denaro e oggetti di valore mescolandosi ai passeggeri nell'aeroporto milanese di Malpensa. La Polizia di Stato ha arrestato 10 donne, tra cui alcune minorenni, ritenute responsabili, in concorso tra loro, di oltre un centinaio di furti ai danni di passeggeri in transito.

Sfruttando l'affollamento negli ascensori e occultando i movimenti con borse o giacche, le ladre che distraevano così le vittime e sono riuscite a mettere a segno una lunga serie di colpi, ma le telecamere di sorveglianza le hanno incastrate.