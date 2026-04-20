Oltre 300mila spettatori a Città del Messico per Andrea Bocelli

Città del Messico, 20 apr. (askanews) - Oltre 300mila spettatori hanno accolto Andrea Bocelli nella suggestiva cornice dello Zòcalo, nel cuore di Città del Messico, per un concerto-evento che ha trasformato la piazza in un palcoscenico globale.
Il Maestro ha proposto alcuni dei suoi brani più celebri, al centro del tour mondiale dedicato all'anniversario.
L'evento, realizzato con AEG Presents e WME insieme alle istituzioni locali, si inserisce proprio nel tour globale per i 30 anni di 'Romanza'.
Con oltre 30 milioni di dischi venduti e 15 miliardi di streaming, Andrea Bocelli continua a confermarsi tra gli artisti italiani più amati a livello internazionale.