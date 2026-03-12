Oltre 200 razzi dal Libano su Israele, "l'allerta non ha funzionato"

Kfar Yona (Israele), 12 mar. (askanews) - "Di solito riceviamo un'allerta, ma questa volta siamo stati colti alla sprovvista. Mio figlio mi ha tirato per la mano e mi ha detto: 'Papà, vieni al rifugio, qui siamo troppo a rischio, ogni volta i missili ci passano sopra, ma questo posto verde non lo colpiscono mai". Così Eyal Shani, un residente di Haniel, vicino a Kfar Yona, ha commentato la situazione dopo che un razzo, apparentemente lanciato dalla milizia sciita libanese filo-iraniana Hezbollah ha colpito questa località nel centro di Israele. L'esercito israeliano ha sottolineato che si è trattato del "più importante bombardamento missilistico di Hezbollah" dall'inizio dell'offensiva israelo-americana contro l'Iran il 28 febbraio, e sono scoppiate polemiche perché ha ammesso di non essere riuscito a pre-allertare la popolazione su questo attacco. Secondo le autorità militari israeliane, sarebbero stati impiegati 200 razzi e 20 droni dal Libano, il tutto simultaneamente a un'offensiva con missili balisitici dall'Iran. L'antiaerea ne avrebbe intercettato la grande maggioranza, e il bilancio delle vittime sarebbe di soltanto due feriti.