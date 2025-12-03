Oltre 130mila visitatori per la Milan Games Week: "Numeri record"

Milano, 3 dic. (askanews) - Sono stati oltre 130 mila i visitatori che quest'anno hanno partecipato alla Milan Games Week & Cartoomics 2025 a Fiera MIlano, numeri che superano i risultati dell'anno scorso, rendendo quella appena conclusa un'edizione da record. "È stata un'edizione davvero straordinaria - ha detto ad askanews Fabrizio Savorani, Event director di Milan Games Week e Cartoomics - ma è un compimento di un processo di mesi, di grande lavoro. Abbiamo riempito quattro padiglioni con una folla festante, gioiosa, serena e davvero divertita. Abbiamo dato tanti contenuti, portato molti ospiti internazionali. Quest'anno era la promessa che avevamo fatto: siamo riusciti a mantenerla e questa per me era la gioia più grande. Vedere il pubblico felice è appagante".

Nei quattro padiglioni si è messo in risalto il rapporto sempre più interconnesso tra esseri umani e tecnologia. Videogame, fumetti, giochi, collezionabili, musica, ospiti nazionali e internazionali, e un pubblico di appassionati sono stati i protagonisti dell'evento. Che ha visto la partecipazione di colossi come eBay. "Il collezionismo - ci ha detto Lorenzo Leonardi, Collectible Category Manager per eBay Italia - è la categoria che riporta più entusiasmo in piattaforma e questa è l'occasione principe per incontrare fisicamente la nostra community di appassionati, sia venditori che acquirenti e intrattenerli con varie attività a tema collectible, in particolare apertura di box vintage di franchise molto famosi, panel e talk con gli artisti e momenti di intrattenimento come apertura di pacchetti e così via".

Appena conclusa un'edizione, si pensa alla prossima: Milan Games Week & Cartoomics tornerà in Fiera Milano nel 2026, con già un'idea su come crescere: "Ancora più internazionalità, più ospiti, più talenti - ha concluso Savorani - ancora più forte di quello che abbiamo fatto questi ultimi tre anni, che sono stati anni di crescita e quest'anno l'abbiamo dimostrato ancora".

L'appuntamento è quindi fissato per l'anno prossimo, dal 27 al 29 novembre.