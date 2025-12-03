ULTIME NOTIZIE 03 DICEMBRE 2025

Oltre 130mila visitatori per la Milan Games Week: "Numeri record"

Milano, 3 dic. (askanews) - Sono stati oltre 130 mila i visitatori che quest'anno hanno partecipato alla Milan Games Week & Cartoomics 2025 a Fiera MIlano, numeri che superano i risultati dell'anno scorso, rendendo quella appena conclusa un'edizione da record. "È stata un'edizione davvero straordinaria - ha detto ad askanews Fabrizio Savorani, Event director di Milan Games Week e Cartoomics - ma è un compimento di un processo di mesi, di grande lavoro. Abbiamo riempito quattro padiglioni con una folla festante, gioiosa, serena e davvero divertita. Abbiamo dato tanti contenuti, portato molti ospiti internazionali. Quest'anno era la promessa che avevamo fatto: siamo riusciti a mantenerla e questa per me era la gioia più grande. Vedere il pubblico felice è appagante".

Nei quattro padiglioni si è messo in risalto il rapporto sempre più interconnesso tra esseri umani e tecnologia. Videogame, fumetti, giochi, collezionabili, musica, ospiti nazionali e internazionali, e un pubblico di appassionati sono stati i protagonisti dell'evento. Che ha visto la partecipazione di colossi come eBay. "Il collezionismo - ci ha detto Lorenzo Leonardi, Collectible Category Manager per eBay Italia - è la categoria che riporta più entusiasmo in piattaforma e questa è l'occasione principe per incontrare fisicamente la nostra community di appassionati, sia venditori che acquirenti e intrattenerli con varie attività a tema collectible, in particolare apertura di box vintage di franchise molto famosi, panel e talk con gli artisti e momenti di intrattenimento come apertura di pacchetti e così via".

Appena conclusa un'edizione, si pensa alla prossima: Milan Games Week & Cartoomics tornerà in Fiera Milano nel 2026, con già un'idea su come crescere: "Ancora più internazionalità, più ospiti, più talenti - ha concluso Savorani - ancora più forte di quello che abbiamo fatto questi ultimi tre anni, che sono stati anni di crescita e quest'anno l'abbiamo dimostrato ancora".

L'appuntamento è quindi fissato per l'anno prossimo, dal 27 al 29 novembre.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi