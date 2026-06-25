Olio DOP Sardegna e biologico, perché è garanzia di qualità

Roma, 25 giu. (askanews) - La Sardegna è una terra che porta con sé un'identità forte, che si riflette anche nella cultura dell'olivo e nella produzione di olio. Un patrimonio riconosciuto dalla Denominazione di Origine Protetta, che garantisce qualità, tutela e valorizzazione a un prodotto simbolo dell'isola.

Ne abbiamo parlato con Luca Carrone, Presidente Coop. Costa degli Olivi di Orosei: "La Denominazione di Origine Protetta è una garanzia qualitativa perché c'è un ente terzo che verifica e certifica che il prodotto sia lavorato nelle caratteristiche presenti nel disciplinare, sempre a tutela della sardità e del consumatore."

La Cooperativa Costa degli Olivi ha scommesso sulla qualità: olivo biologico, raccolta curata e trasformazione attenta. Vuole offrire un olio che non è "un olio qualsiasi", ma il risultato di una scelta decisa. "Da quest'anno la Cooperativa ha deciso di convertire tutti i suoi terreni in biologico, quindi abbiamo una doppia garanzia, la DOP Sardegna che riguarda l'autenticità del prodotto, e la gestione culturale dell'uliveto nel suo rispetto e di quello degli organismi che vivono al suo interno, quindi senza l'utilizzo di prodotti di sintesi o chimici" prosegue Carrone.

Una serie di caratteristiche attentamente ricercate, sfruttando le qualità organolettiche delle olive del territorio sardo.

Così Giuseppina Lai della Coop. Costa degli Olivi: "Il nostro olio è prodotto soprattutto dalla varietà Bosana, rispecchia quindi il sentore di carciofo, erba fresca e oliva. È mediamente amaro e mediamente piccante, il che lo rende molto prezioso anche in cucina."

Un altro passaggio decisivo per la qualità è l'estrazione dell'olio, che avviene nel frantoio della Cooperativa e attraverso macchinari di ultima generazione:

"Con i cambiamenti climatici che stiamo attraversando, abbiamo bisogno di macchinari che ci permettano di controllare la temperatura, cercando di abbassare quella di processo. Una delle ultime tecnologie aggiunte in frantoio riguarda gli ultrasuoni, grazie ai quali riusciamo ad avere lo stesso prodotto consumando meno energia" afferma Carrone.

La Cooperativa offre diverse tipologie di olio, pensate per rispondere a gusti ed esigenze differenti: "Il nostro olio Costa degli Olivi, che sia DOP Sardegna o biologico, viene accompagnato da altri prodotti che risultano molto preziosi, come gli olii aromatizzati molto usati in cucina, dal basilico all'aglio, dal peperoncino fino agli agrumati, come la rarissima pompia" conclude Giuseppina Lai.