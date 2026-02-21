Olimpiadi, verso la Cerimonia di chiusura: "Qualcosa di mai visto"

Milano, 21 feb. (askanews) - La Cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 andrà in scena domenica 22 febbraio all'Arena di Verona. Un progetto che si annuncia ambizioso e spettacolare e che sarà intitolato "Beauty in Action". A curare lo spettacolo è stata Filmmaster. "Abbiamo lavorato per un grande spettacolo - ha detto ad askanews Antonio Abete, amministratore delegato dell'azienda - un spettacolo unico, perché per la prima volta una cerimonia olimpica sarà ospitata in un luogo storico come l'Arena di Verona nel quale è stato molto complesso lavorare, ma che ci ha consentito di creare una fusione tra contemporaneo e antico in termini fisici e in termini di performance artistiche che saranno rappresentate all'interno della cerimonia stessa che crediamo sarà uno spettacolo unico e soprattutto qualcosa di veramente innovativo né mai visto".

L'italianità è al centro del racconto e italiana è Filmmaster: con tutti gli occhi del mondo addosso si tratta in un certo senso di una doppia sfida per il nostro Paese. "Non poteva che essere prodotta da un'azienda italiana, visto che andremo a rappresentare la bellezza italiana nelle sue varie forme - ha aggiunto l'ad - e quale posto migliore dell'Arena all'interno della quale troveremo un palco, uno stage altamente tecnologico, ma anche qui andando a creare un grande contrasto fra la storicità dell'Arena come monumento e le tecnologie che saranno presenti all'interno della stessa per rendere ancora più emozionante lo spettacolo".

E ovviamente c'è il tema del luogo, celeberrimo in tutto il mondo, ma anche molto particolare. "È una sfida complessa - ha concluso Antonio Abete - proprio perché il luogo è atipico, però nella complessità crediamo di aver trovato delle chiavi interpretative che potranno trasferire qualcosa di veramente innovativo, qualcosa di altamente distintivo e quindi uno spettacolo, una cerimonia molto differente rispetto a tante altre che si sono già viste".

Ora non ci resta che attendere. La bellezza è qui vicino.