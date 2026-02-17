Olimpiadi, una driver: oggetto del desiderio? La borraccia dei Giochi

Milano, 17 feb. (askanews) - Oggetto del desiderio? Una borraccia dei giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026. Almeno è così per questa volontaria, attiva sul fronte trasporti per questi giochi. Le chiediamo come sta andando.

"Io sono una driver, sta andando tutto bene al momento. Portiamo solitamente giornalisti, ogni tanto atleti.

È fantastico, è una bellissima esperienza".

Qualcosa di curioso che le è successo? "Non ho riconosciuto un atleta finlandese che mi ha chiesto un passaggio. Purtroppo non gliel'ho dato e mi sono un po' mangiata le mani".

Ma il traffico in città come va? "Il traffico è parecchio, soprattutto sabato sera c'era la partita Inter-Juve. E quindi è stato un po' complicato, però alla fine tutto bene. Direi abbastanza bene, c'è una app che ci aiuta nel trasporto. Quindi tutto è gestito bene. Poi noi possiamo usare le corse dei taxi, quindi ottimo".

Invece adesso sta entrando all'Official Store. L'oggetto del desiderio quale sarebbe?

"Una borraccia, che abbiamo trovato nel Megastore a dicembre. Non sappiamo se la troveremo. So che sono finite anche le mascotte, quindi non so. Speriamo di trovarla".