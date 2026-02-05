Olimpiadi, tutto pronto in Val di Fiemme per le gare di Sci Nordico

Roma, 5 feb. (askanews) - Tutto pronto in Val di Fiemme, in Trentino, con neve abbondante, caduta negli ultimi giorni, per ospitare alcune delle competizioni dei Giochi Olimpici di Milano Cortina.

Uno sguardo dall'alto sui siti in cui si svolgeranno molte competizioni delle Olimpiadi fino al 22 febbraio e della Paralimpiadi che andranno avanti fino al 15 marzo, con emozioni spettacolari che si potranno vivere in modo particolare assistendo ai salti e alle evoluzioni in aria con gli sci dagli altissimi trampolini del Predazzo Ski Jumping Stadium.

La Val di Fiemme è considerata infatti, da sempre, la "culla" dello Sci Nordico. Gli stadi del Fondo a Lago di Tesero e quello del Salto a Predazzo ospiteranno le gare di Sci di Fondo, Combinata Nordica e Salto Speciale, accogliendo poi il Fondo e il Biathlon paralimpici.

Qui verranno assegnate il 32% delle medaglie dei Giochi, con 59 gare: 21 olimpiche e 38 paralimpiche. E nel Fondo gli atleti azzurri vantano una tradizione di successi e medaglie vinte.