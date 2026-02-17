Olimpiadi, Tabanelli: mi sono detta, quel salto o adesso o mai più

Livigno, 17 feb. (askanews) - "È stato veramente bello perché quel salto l'ho provato due volte l'anno scorso non sono atterrata bene peraltro. Volevo farlo: ero all'Olimpiade e ho detto o lo faccio adesso o non lo faccio più. Se va bene andrà benissimo e se no sono contenta lo stesso perché ci ho provato". Lo ha detto Flora Tabanelli, medaglia di bronzo nel Big Air di freestyle, raccontando la sua gara a Casa Italia a Livigno. "Dimostrare quello che sono e quello che so fare nonostante l'infortunio - ha aggiunto - è stato qualcosa di unico e speciale".