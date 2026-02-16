Olimpiadi, Sommariva: l'argento è un sogno, spero sia solo l'inizio

Livigno (So), 16 feb. (askanews) - "Le sensazioni sono ancora un po' confuse perché non ho ancora ben realizzato quello che è successo, però sono veramente felice di aver fatto la medaglia con Michela, è un sogno che si realizza perché comunque non è tantissimo che faccio l'atleta, ma questo è arrivare al culmine e spero che sia solo l'inizio". Così Lorenzo Sommariva dopo avere conquistato a Livigno, con la compagna Michela Moioli, la medaglia d'argento nello snowboard cross a squadre che ha fatto superare il record di medaglie vinte dall'Italia in una Olimpiade invernale. "È una sensazione particolare, siamo rimasti un attimo basiti entrambi, è comunque una cosa bellissima e siamo felici di far parte della storia" ha aggiunto Sommariva.