ULTIME NOTIZIE 16 FEBBRAIO 2026

Olimpiadi, Sommariva: l'argento è un sogno, spero sia solo l'inizio

Livigno (So), 16 feb. (askanews) - "Le sensazioni sono ancora un po' confuse perché non ho ancora ben realizzato quello che è successo, però sono veramente felice di aver fatto la medaglia con Michela, è un sogno che si realizza perché comunque non è tantissimo che faccio l'atleta, ma questo è arrivare al culmine e spero che sia solo l'inizio". Così Lorenzo Sommariva dopo avere conquistato a Livigno, con la compagna Michela Moioli, la medaglia d'argento nello snowboard cross a squadre che ha fatto superare il record di medaglie vinte dall'Italia in una Olimpiade invernale. "È una sensazione particolare, siamo rimasti un attimo basiti entrambi, è comunque una cosa bellissima e siamo felici di far parte della storia" ha aggiunto Sommariva.

SPORT
23
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi