Olimpiadi, Sala: Il governo dica no all'ICE per Milano-Cortina

Milano, 27 gennaio 2026 - "Così non va bene. Onestamente sono l'ultimo a cercare polemiche rispetto ad un evento così bello come le Olimpiadi, ma ci sono dei principi fondanti. Le Olimpiadi sono un momento di pace e fratellanza - addirittura si parla di tregua olimpica - e poi facciamo venire questa milizia che in America uccide, che entra nelle case senza nessuna autorizzazione è proprio una contraddizione che io non posso accettare così. Lo ha dichiarato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, ospite a Sky TG24. "Mi chiedo invece se il nostro Governo non possa, una piccola volta, reagire a Trump, cercando di spiegare che è una cosa che non si deve fare" ha concluso.