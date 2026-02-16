ULTIME NOTIZIE 16 FEBBRAIO 2026

Olimpiadi, Sala: effetto Giochi su Milano sarà a lungo termine

Milano, 16 feb. (askanews) - Quelle sul beneficio economico dei Giochi olimpici di Milano Cortina sulla città "sono valutazioni che non è che lasciano il tempo che trovano, ma che poi andranno verificate nel tempo. Certamente è un evento diverso rispetto a Expo 2015, molto più mediatico, perché a febbraio non è che la gente viaggia molto e noi siamo contenti dei tanti turisti stranieri arrivati, ma è soprattutto l'Olimpiade più vista nella storia delle invernali e avrà un effetto a lungo termine". Così il sindaco di Milano, Beppe Sala. "Ieri ero a Cortina e anche lì penso che dopo delle Olimpiadi anche complesse da gestire per un Comune non molto grande l'effetto sarà duraturo e porterà un grande beneficio" ha aggiunto a margine di una visita a Casa Italia.

A Milano "stiamo riuscendo bene sul turismo e sugli studenti stranieri - ha aggiunto Sala - Dal punto di vista degli investimenti stranieri c'è un po' di rallentamento, non drammatico, è chiaro che c'è il timore in tanti investitori stranieri della complessità del nostro Paese".

