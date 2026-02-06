ULTIME NOTIZIE 06 FEBBRAIO 2026

Olimpiadi, Sabrina Impacciatore si prepara: l'allenamento su Instagram

Milano, 6 feb. (askanews) - Sabrina Impacciatore si riscalda per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina. L'attrice ha pubblicato un video ironico sul suo profilo Instagram a poche ore dall'inaugurazione dei Giochi, in cui sarà protagonista. "Non trovo parole per descrivere come mi sento - scrive l'attrice - ho le farfalle nello stomaco, il battito cardiaco accelerato. Questo è uno dei più grandi onori di tutta la mia vita".

"Darò tutto, tutta me stessa e tutto il mio amore. Con tutto il cuore e l'anima", conclude.

