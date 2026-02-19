ULTIME NOTIZIE 19 FEBBRAIO 2026

Olimpiadi, Pellegrino e Barp: durissima, lavorato tanto per l'obiettivo

Cortina, 18 feb. (askanews) - "La gara di oggi forse è stata troppo dura e non me la sono potuta godere troppo, però è stata una bellissima soddisfazione. La staffetta di domenica era un qualcosa che sognavo da tutta la carriera e per la quale abbiamo lavorato duramente noi, i nostri compagni di squadra, i tecnici, tutto un sistema, soprattutto nell'ultimo quadriennio, perché questo era l'obiettivo del quadriennio e ci siamo riusciti. Oggi non avevo più lacrime perché le avevo finite domeniche scorse. È stato veramente bello". Lo ha detto a Casa Italia a Cortina Federico Pellegrino, raccontando la medaglia di bronzo vinta con Elia Barp nel Team Sprint di sci di fondo.

"Abbiamo lavorato tanto negli ultimi anni per questo obiettivo - ha aggiunto Barp - che era in primis l'obiettivo di Federico, ma che poi è diventato il nostro e ci siamo riusciti. È stata una cosa straordinaria, io sono felicissimo. Poi oggi l'abbiamo rifatto, quindi non capita tutti i giorni di vincere una medaglia, due ancora meno. Quindi sono felicissimo e come prima Olimpiade va più che bene. Sì, è un onore immenso".

Con loro anche Martino Carollo, bronzo nella staffetta di domenica scorsa.

